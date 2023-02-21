Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Майже одружені
Майже одружені
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Слід
Слід
 Супермама
Супермама
 Холостяк
Холостяк
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
Все проекты
ua
Неймовірна правда про зірок

Оля Полякова та Михайло Діанов відвідали НЕЗЛАМНИХ пацієнтів в UNBROKEN Ukraine

21.02.2023

Співачка з легендарним морпіхом завітали до Національного реабілітаційного центру, для якого збирали кошти на протезування українських військових.

Оля Полякова та Михайло Діанов відвідали НЕЗЛАМНИХ пацієнтів в UNBROKEN Ukraine

Минулого року, ставши амбасадором Національного реабілітаційного центру «НЕЗЛАМНІ», Оля Полякова разом з благодійною платформою dobro.ua запустила проєкт “Разом нас мільйони”, метою якого був збір 1 мільйону гривень на біонічні протези для українців, які постраждали від війни.

Але заплановану суму вдалося перевищити. Зібрано майже 2 500 000, з них 1 700 000 гривень пожертвував легендарний морпіх Михайло Діанов, якому українці надіслали на лікування руки.

Оля Полякова та Михайло Діанов відвідали НЕЗЛАМНИХ пацієнтів в UNBROKEN Ukraine

20 лютого Оля з Михайлом приїхали аби відвідати та підтримати пацієнтів, які наразі проходять реабілітацію та протезування в Центрі НЕЗЛАМНІ. Саме тут за кожен новий рух, кого покалічила війна, борються спеціалісти Центру.

«Це особливі емоції коли ти зустрічаєшся з військовими, особливо пораненими, ти бачиш ту жертву, яку вони принесли заради своєї країни. І це завжди такі відчуття великої дяки, гордості за їхню сміливість. Вони веселі, натхненні. Навіть, якщо втратили кінцівку, все одно вони мають всередині стрижень. Це сильні люди. Головне зараз їх протезувати та реабілітувати», — ділиться враженнями від зустрічі Оля Полякова. 

Оля Полякова та Михайло Діанов відвідали НЕЗЛАМНИХ пацієнтів в UNBROKEN Ukraine

Михайло Діанов зустрів у Центрі НЕЗЛАМНІ свого побратима з Маріуполя, який вже отримав свій протез. 

«Я щасливий, що в Україні є такий центр. Тут я побачив військових з сучасними, біонічними протезами. І дуже тішуся, що вони мають можливість повернутися  до повноцінного життя», — каже Михайло Діанов.

Оля Полякова та Михайло Діанов відвідали НЕЗЛАМНИХ пацієнтів в UNBROKEN Ukraine

Долучитися до благодійної справи може кожен. Варто лише зайти на сайт dobro.ua – проєкт  «Разом нас мільйони» — і натиснути «підтримати»: https://dobro.ua/campaign/polyakova/ 

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Читайте также
Оля Полякова та Михайло Діанов відвідали НЕЗЛАМНИХ пацієнтів в UNBROKEN Ukraine
Неймовірна правда про зірок

Уже в эту субботу премьера проекта «Неймовірна правда про зірок» на СТБ

 Оля Полякова та Михайло Діанов відвідали НЕЗЛАМНИХ пацієнтів в UNBROKEN Ukraine
Неймовірна правда про зірок

«Неймовірна правда про зірок»: известна дата старта нового сезона в 2022 году

 неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок

«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 14.11.2020

 Оля Полякова та Михайло Діанов відвідали НЕЗЛАМНИХ пацієнтів в UNBROKEN Ukraine
Неймовірна правда про зірок

Украина отмечает свой 23 День независимости

 Оля Полякова та Михайло Діанов відвідали НЕЗЛАМНИХ пацієнтів в UNBROKEN Ukraine
Неймовірна правда про зірок

Российские журналисты опубликовали новый список звезд-предателей

 Оля Полякова та Михайло Діанов відвідали НЕЗЛАМНИХ пацієнтів в UNBROKEN Ukraine
Неймовірна правда про зірок

Режиссер Никита Михалков берет взятки?
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ