Оля Полякова та Михайло Діанов відвідали НЕЗЛАМНИХ пацієнтів в UNBROKEN Ukraine

Співачка з легендарним морпіхом завітали до Національного реабілітаційного центру, для якого збирали кошти на протезування українських військових.

Минулого року, ставши амбасадором Національного реабілітаційного центру «НЕЗЛАМНІ», Оля Полякова разом з благодійною платформою dobro.ua запустила проєкт “Разом нас мільйони”, метою якого був збір 1 мільйону гривень на біонічні протези для українців, які постраждали від війни.

Але заплановану суму вдалося перевищити. Зібрано майже 2 500 000, з них 1 700 000 гривень пожертвував легендарний морпіх Михайло Діанов, якому українці надіслали на лікування руки.

20 лютого Оля з Михайлом приїхали аби відвідати та підтримати пацієнтів, які наразі проходять реабілітацію та протезування в Центрі НЕЗЛАМНІ. Саме тут за кожен новий рух, кого покалічила війна, борються спеціалісти Центру.

«Це особливі емоції коли ти зустрічаєшся з військовими, особливо пораненими, ти бачиш ту жертву, яку вони принесли заради своєї країни. І це завжди такі відчуття великої дяки, гордості за їхню сміливість. Вони веселі, натхненні. Навіть, якщо втратили кінцівку, все одно вони мають всередині стрижень. Це сильні люди. Головне зараз їх протезувати та реабілітувати», — ділиться враженнями від зустрічі Оля Полякова.

Михайло Діанов зустрів у Центрі НЕЗЛАМНІ свого побратима з Маріуполя, який вже отримав свій протез.

«Я щасливий, що в Україні є такий центр. Тут я побачив військових з сучасними, біонічними протезами. І дуже тішуся, що вони мають можливість повернутися до повноцінного життя», — каже Михайло Діанов.

Долучитися до благодійної справи може кожен. Варто лише зайти на сайт dobro.ua – проєкт «Разом нас мільйони» — і натиснути «підтримати»: https://dobro.ua/campaign/polyakova/

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