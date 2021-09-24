Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 4 сезон 21 серія від 24.09.2021 на сайті СТБ.

Нарешті мрії Юлії починать втілюватися у життя. Вона – успішна та щаслива жінка, а поруч з нею ідеальний чоловік з її снів. Але на думку героїні серіалу Сліпа, її щастю заважає колишня дружина коханого, з якою у нього є 10-річний син. Майже кожного дня Олена телефонує Віктору та викликає його, аргументуючи це потребою сина в спілкуванні.

Ця проблема приводить Юлю до ясновидиці, однак та повідомляє: колишня Віктора ніяким чином не впливає на стосунки пари. А ось Віктор – не її доля, тому Юлі необхідно відпустити коханого якомога швидше.

Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 21 серія від 24.09.2021 і дізнайтеся, чому закоханим людям, які ідеально підходять одне одному, необхідно терміново розійтися і забути одне про одного назавжди.

Дивіться онлайн Сліпа 4 сезон 20 серія від 24.09.2021