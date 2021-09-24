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Video: Сліпа 4 сезон 21 серія від 24.09.2021

Серіал Сліпа 4 сезон - 21 серія від 24.09.2021 дивитись онлайн. Сліпа (2021) 4 сезон нова серія - дивіться онлайн на сайті СТБ
Серія 21 | 24.09.2021 | Сезон 4

Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 4 сезон 21 серія від 24.09.2021 на сайті СТБ. 

Нарешті мрії Юлії починать втілюватися у життя. Вона – успішна та щаслива жінка, а поруч з нею ідеальний чоловік з її снів. Але на думку героїні серіалу Сліпа, її щастю заважає колишня дружина коханого, з якою у нього є 10-річний син. Майже кожного дня Олена телефонує Віктору та викликає його, аргументуючи це потребою сина в спілкуванні. 

Ця проблема приводить Юлю до ясновидиці, однак та повідомляє: колишня Віктора ніяким чином не впливає на стосунки пари. А ось Віктор – не її доля, тому Юлі необхідно відпустити коханого якомога швидше. 

Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 21 серія від 24.09.2021 і дізнайтеся, чому закоханим людям, які ідеально підходять одне одному, необхідно терміново розійтися і забути одне про одного назавжди.  

Дивіться онлайн Сліпа 4 сезон 20 серія від 24.09.2021

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