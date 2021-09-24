Коли в житті надто багато сумнівів і невизначеностей, на допомогу приходить та, яка бачить набагато глибше. Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 4 сезон 20 серія від 24.09.2021 на сайті СТБ – станьте свідком нової врятованої долі завдяки дару бабусі Люби.

Віра занепокоєна своїм особистим життям, адже майже на сто відсотків впевнена: чоловік зраджує її. Вона настільки кохає Олега, що не уявляє без нього ні дня свого життя. У 20 серії серіалу Сліпа 2021 жінка наважується дізнатися правду від знахарки, але до останнього сподівається на чесність і відданість чоловіка.

Однак омріяного «не зраджує» від бабусі Люби Віра так і не чує, а дізнається про зраду чоловіка зі своєю близькою родичкою! Хто саме з найближчих так підступно мстить Вірі? Будьте першим, хто дізнається про це – дивіться серіал Сліпа 4 сезон 20 серія від 24.09.2021!

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