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Video: Сліпа 2024 50 серия смотреть онлайн - 26.04.2024

Сериал Сліпа 2024 50 серия от 26.04.2024 смотреть онлайн. Смотреть онлайн Сліпа 2024 новая серия - на сайте СТБ
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Серия 50 | 26.04.2024 | 2024

Узнайте, как сны предупреждают нас об изменениях в жизни – смотрите онлайн сериал Сліпа 2024 серия 50 от 26.04.2024 на сайте СТБ.

Власта выросла в счастливой семье. Девушка никогда ни в чем не нуждалась и купалась в любви родителей. Однако в последнее время Власте начал сниться кошмар с участием ее отца. Все это произошло после того, как она услышала разговор папы с незнакомой женщиной и начала подозревать, что он изменяет матери.

В сериале Сліпа 2024 серия 50 Власта поехала к бабушке, чтобы выяснить правду. Провидица рассказала девушке, что отец любит мать и у него нет другой женщины. Однако мужчина действительно скрывает от дочери что-то серьезное. Вскоре Власта узнает правду, и это очень повлияет на ее жизнь. Как баба Люба посоветовала девушке поступить? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Сліпа 2024 серия 50 на сайте СТБ.

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