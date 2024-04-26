Сліпа 2024 50 серія дивитись онлайн – 26.04.2024

Серія 50 | 26.04.2024 | 2024

Дізнайтеся, як сни попереджають нас про зміни в житті – дивіться онлайн серіал Сліпа 2024 серія 50 від 26.04.2024 на сайті СТБ.

Власта виросла у щасливій родині. Дівчина ніколи нічого не потребувала та купалася в любові батьків. Проте останнім часом Власті почав снитися кошмар за участі її батька. Все це сталося після того, як вона почула розмову тата з незнайомою жінкою і почала підозрювати, що він зраджує матір.

У серіалі Сліпа 2024 серія 50 Власта поїхала до бабусі, щоб з’ясувати правду. Провидиця розповіла дівчині, що батько кохає матір і не має іншої жінки. Однак чоловік дійсно приховує від доньки щось серйозне. Незабаром Власта дізнається правду, і це дуже вплине на її життя. Як баба Люба порадила дівчині вчинити? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Сліпа 2024 серія 50 на сайті СТБ.

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