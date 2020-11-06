«Слепая»: анонс 32―34 серий 2 сезона

Сегодня, 6 ноября, в 16:20 состоится показ 32―34 серий 2 сезона сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, ― слепая провидица бабушка Люба ― продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в 32―34 сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

В последнее время с Максимом происходит нечто ужасное: его преследует кто-то, кого он не видит, а только слышит. Мужчина думал, что у него начались слуховые галлюцинации. Но невидимка оставляет следы, которые Максим четко видит. Слепая предупреждает, что это плохой знак и постепенно парень все потеряет. Максим не верит, но в тот же день у него воруют дорогую машину, его увольняют с работы и от него уходит любимая женщина. За что Максима преследуют неудачи? И удастся ли ему остановить проклятие и вернуть свою жизнь в норму?

Оксану последние недели преследует один и тот же кошмар: она входит в свою спальню и видит, как ее муж занимается сексом с незнакомой женщиной. Но когда муж ее замечает, то выглядит удивленным и не чувствует никакой вины, потому что оказывается, что Оксана давно умерла. Что означает этот сон? Почему в нем женщина считается умершей? Сможет ли Оксана воспользоваться советом Слепой и избежать смертельной опасности?

Смотрите сериал «Слепая» уже сегодня в 16:20 на телеканале СТБ!

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