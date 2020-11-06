«Сліпа»: анонс 32―34 серій 2 сезону

Сьогодні, 6 листопада, о 16:20 відбудеться показ 32―34 серій 2 сезону серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, ― сліпа провидиця бабуся Люба ― продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в 32―34 серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Останнім часом з Максимом відбувається щось жахливе: його переслідує хтось, кого він не бачить, а тільки чує. Чоловік думав, що в нього почалися слухові галюцинації. Але невидимка залишає сліди, які Максим чітко бачить. Сліпа попереджає, що це поганий знак і поступово хлопець усе втратить. Максим не вірить, але в той самий день у нього крадуть дорогу автівку, його звільняють з роботи і від нього йде кохана жінка. За що Максима переслідують невдачі? І чи вдасться йому зупинити прокляття і повернути своє життя до норми?

Оксану останні тижні переслідує один і той самий кошмар: вона входить у свою спальню і бачить, як її чоловік займається сексом з незнайомою жінкою. Та коли чоловік її помічає, то виглядає здивованим і не відчуває жодної провини, бо виявляється, що Оксана давно померла. Що означає цей сон? Чому в ньому жінка вважається померлою? Чи зможе Оксана скористатися порадою Сліпої і уникнути смертельної небезпеки?

Дивіться серіал «Сліпа» вже сьогодні о 16:20 на телеканалі СТБ!

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