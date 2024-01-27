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Video: Колір помсти: 18 серія дивитись онлайн

Дивитись онлайн серіал Колір помсти - 18 серія. Багатосерійний фільм Колір помсти (Колір пристрасті 2 сезон) серія 18 вже на сайті
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У серіалі Колір помсти 18 серія Даша намагається передати повідомлення для Маші. Але тепер це складно, адже Софія Горбач пильно стежить за ув’язненою Матвієнко і перевіряє всі її посилки. На щастя, Даша не одна – їй допомагають Потапенко і Михайло Михайлович. Чи вийде у них втрьох вислизнути від пильного погляду Софії? Дізнайтеся просто зараз.

Даша і Михайло в 18 серії Колір помсти допоможуть Галі знайти роботу і житло. Хоч Даша і не може відкритися подрузі, вона не забула про те, як та допомагала їй в колонії. Вона навіть попросить Андрія допомогти Галі повернути її квартиру. Потапенко вважає, що Надя-Даша занадто довірлива. Софія знає про все, що відбувається в дитячому будинку. Це означає, що серед співробітників сховався шпигун… Дізнайтеся подробиці в 18 серії серіалу Колір помсти.

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