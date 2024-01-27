Колір помсти: 13 серія дивитись онлайн

Колір помсти | 27.01.2024 | 2024

У серіалі Колір помсти 13 серія від 27.01.2024 Софія добереться до Даші ближче, ніж будь-коли!

Поки що всі спроби Горбач вийти на слід дівчини нічим не закінчувалися. Цього разу вона вирішить підібратися до Даші з боку Михайла Михайловича. Софія знає, що старий друг Гомонай ніколи не стане розмовляти з нею добровільно, тому вона вирішить потайки поставити прослушку в будинку Хромаєва.

Маша в 13 серії Колір помсти отримає особливий статус в колонії. Начальник придумає, як врятувати репутацію виправної установи – потрібно влаштувати виставку картин! Чи зробить Маша те, що не встигла Даша до неї? Дивіться в серіалі Колір помсти 13 серія від 27.01.2024!

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Дивитися онлайн серіал Колір помсти – 14 серія від 27.01.2024