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Video: Колір помсти: 14 серія дивитись онлайн

Дивитись онлайн серіал Колір помсти - 14 серія. Багатосерійний фільм Колір помсти (Колір пристрасті 2 сезон) серія 14 вже на сайті
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Колір помсти | 27.01.2024 | 2024

У серіалі Колір помсти 14 серія від 27.01.2024 справу Маші переглянуть в суді! Після зустрічі з сестрою Казаков погодився дати свідчення. Тепер тільки від нього залежить, чи зменшать Марії Матвієнко термін. Злочинець хоче зробити це заради сестри, але у нього є одна перешкода – слідчий Борисов. Той не допустить, щоб Казаков сказав щось зайве. Чи наважиться контрабандист давати показання після того, як Борисов пригрозить йому?

Софія в 14 серії Колір помсти сподівається, що Даша Гомонай прийде на суд над Машею. Вона впевнена: мати і дочка таємно спілкуються. Софія все ще злиться через те, що Потапенко знайшов її прослушку. Які кроки вона зробить далі? Дивіться в серіалі Колір помсти 14 серія від 27.01.2024!

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