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Video: Колір помсти: 13 серія дивитися онлайн – 06.10.2021

Дивитись онлайн серіал Колір помсти - 13 серія. Багатосерійний фільм Колір помсти (Колір пристрасті 2 сезон) серія 13 вже на сайті
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У серіалі Колір помсти 13 серія від 06.10.2021 Софія добереться до Даші ближче, ніж будь-коли!

Поки що всі спроби Горбач вийти на слід дівчини нічим не закінчувалися. Цього разу вона вирішить підібратися до Даші з боку Михайла Михайловича. Софія знає, що старий друг Гомонай ніколи не стане розмовляти з нею добровільно, тому вона вирішить потайки поставити прослушку в будинку Хромаєва.

Маша в 13 серії Колір помсти отримає особливий статус в колонії. Начальник придумає, як врятувати репутацію виправної установи – потрібно влаштувати виставку картин! Чи зробить Маша те, що не встигла Даша до неї? Дивіться в серіалі Колір помсти 13 серія від 06.10.2021!

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Дивитися онлайн серіал Колір помсти – 14 серія від 06.10.2021

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