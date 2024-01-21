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Video: Колір помсти: 11 серія дивитись онлайн

Дивитись онлайн серіал Колір помсти - 11 серія. Багатосерійний фільм Колір помсти (Колір пристрасті 2 сезон) серія 11 вже на сайті
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У серіалі Колір помсти 11 серія Соня упевниться, що Даша – рідна дочка Марії Матвієнко. У жінки одразу народиться теорія. Соня впевнена: Маша не заспокоїлася, коли поліція не змогла знайти її дочку. Вона знайшла Дашу, коли та була вже в колонії, допомогла їй втекти, зробити пластичну операцію і сховатися.

Софія в 11 серії Колір помсти ще раз приїде в колонію нібито для того, щоб зібрати матеріали для книги. Але цього разу її цікавить інформація про Машу. Горбач сподівається, що Матвієнко зможе вивести її на слід Даші. Це єдине, що її цікавить в цьому житті. Її батько теж зацікавився справою Марії Матвієнко, але не хоче, щоб про це дізналася дочка. Слідкуйте за розвитком сюжету далі – дивіться Колір помсти 11 серія онлайн!

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