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Video: Цвет мести: 11 серия смотреть онлайн

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Цвет мести | 21.01.2024 | 2024

В сериале Цвет мести 11 серия Соня удостоверится, что Даша – родная дочь Марии Матвиенко. У женщины тут же родится теория. Соня уверена: Маша не успокоилась, когда полиция не смогла найти ее дочь. Она нашла Дашу, когда та была уже в колонии, помогла ей сбежать, сделать пластическую операцию и скрыться.

София в 11 серии Цвет мести еще раз приедет в колонию якобы для того, чтобы собрать материалы для книги. Но на этот раз ее интересует информация о Маше. Горбач надеется, что Матвиенко сможет вывести ее на след Даши. Это единственное, что ее интересует в этой жизни. Ее отец тоже заинтересовался делом Марии Матвиенко, но не хочет, чтобы об этом узнала дочь. Следите за развитием сюжета дальше – смотрите Цвет мести 11 серия онлайн!

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