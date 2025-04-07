«Кава з кардамоном» ожила на Благодійному Віденському балі

«Кава з кардамоном. Сила землі» ожила на Благодійному Віденському балі

В Україні за підтримки посольства Відня вже вдруге за час повномасштабного вторгнення відбувся Віденський бал. Цьогоріч він зібрав ще більше гостей і ще більше охочих виступити заради добра. На паркеті вражали дебютанти, учні та випускники ліцеїв, а також жінки різних вікових категорій. Більше читайте в матеріалі STB.UA.

Символом балу цього року стала пташка – вона уособлює відродження, надію та силу духу. Нагадує, що навіть у найтемніші часи завжди є місце для світла, краси й польоту мрій.

Головною окрасою вечора став виступ акторів костюмованої драми «Кава з кардамоном. Сила землі». Вони виконали вальс у розкішних костюмах із серіалу, переносячи гостей у часи, коли розгорталася історія кохання Анни. Атмосфера XIX століття ожила в музиці, рухах і вишуканих образах.

Костюми для виступу готувала костюмна директорка серіалу Вікторія Шостак, а кульмінацією став сольний номер під музику зі стрічки. Глядачі затамували подих, а коли останні акорди стихли, зал вибухнув оваціями.

Окрім яскравих виступів, відбувся і благодійний аукціон. Одним із найочікуваніших лотів став дот від головної акторки серіалу Олени Лавренюк – день на знімальному майданчику нового історичного повного метру від творців «Кави з кардамоном. Сила землі». Лот було продано за 90 000 грн.

Завершенням вечора стало довгоочікуване оголошення: «Кава з кардамоном. Сила землі» повертається на великі екрани вже цієї осені на телеканалі СТБ та Київстар ТБ.

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Віденський бал в Україні не лише зберігає традиції, а й надихає, об’єднує та дарує надію.

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