Воєнна драма Юрик – дивіться на СТБ 24 серпня

До Дня Незалежності України телеканал СТБ готує прем’єру, яка зворушить кожного. 24 серпня на екрани вийде воєнна драма Юрик, яка заснована на реальних подіях. У ній ви почуєте історію 11-річного хлопчика, який 15 днів добирався до кордону з охопленого ворожими обстрілами Маріуполя. Що довелося пережити Юрику на шляху до порятунку? Не пропустіть всеукраїнську прем’єру – дивіться воєнну драму Юрик 24 серпня на СТБ.

Video: Воєнна драма Юрик: дивіться 24 серпня на СТБ (Анонс) Юрик на СТБ вже 24 серпня. Дивіться трейлер серіалу Юрик сезон прямо зараз