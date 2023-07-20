Воєнна драма Юрик – дивіться на СТБ 24 серпня
20.07.2023
До Дня Незалежності України телеканал СТБ готує прем’єру, яка зворушить кожного. 24 серпня на екрани вийде воєнна драма Юрик, яка заснована на реальних подіях. У ній ви почуєте історію 11-річного хлопчика, який 15 днів добирався до кордону з охопленого ворожими обстрілами Маріуполя. Що довелося пережити Юрику на шляху до порятунку? Не пропустіть всеукраїнську прем’єру – дивіться воєнну драму Юрик 24 серпня на СТБ.
Дякуємо!
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