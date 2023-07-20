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Военная драма Юрик – смотрите на СТБ 24 августа

20.07.2023

Ко Дню Независимости Украины телеканал СТБ готовит премьеру, которая растрогает каждого. 24 августа на экраны выйдет военная драма Юрик, которая основана на реальных событиях. В ней вы услышите историю 11-летнего мальчика, который 15 дней добирался до границы из охваченного вражескими обстрелами Мариуполя. Что пришлось пережить Юрику на пути к спасению? Не пропустите всеукраинскую премьерусмотрите военную драму Юрик 24 августа на СТБ.

Video: Военная драма Юрик: смотрите 24 августа на СТБ (Анонс)

Юрик на СТБ уже 24 августа. Смотрите трейлер военной драмы Юрик сезон прямо сейчас

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