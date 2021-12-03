Не пропустіть продовження детективної історії – дивіться серіал Швабра 2 сезон з 6 грудня на СТБ!

Зовсім скоро нам стане відома таємниця фатуму. Хто це? Чи, можливо, що? Анна Миколаївна Швабріна на собі відчує його силу. Проте чи зможе вона дати відсіч долі? Дізнайтеся дуже скоро – дивіться серіал Швабра 2 сезон з 06.12.2021 на СТБ.