Дивіться Кава з кардамоном із 20.12.2021 на СТБ
02.12.2021
20 грудня на СТБ відбудеться прем’єра драми Кава з кардамоном. У серіалі, який знятий за мотивами роману Наталі Гурницької Мелодія кави в тональності кардамону, ви побачите розвиток драматичної історії кохання української дівчини Анни, яку зіграла Олена Лавренюк, і вдвічі старшого за неї, одруженого польського шляхтича Адама, якого на екрані втілив Павел Делонг. Як розвиватимуться їхні стосунки з огляду на догми XIX століття? Дізнайтеся дуже скоро – дивіться серіал Кава з кардамоном із 20.12.2021 на СТБ.
Video: Дивіться Кава з кардамоном із 20.12.2021 на СТБ
Серіал Кава з кардамоном на СТБ вже 20 грудня 2021 року. Дивіться трейлер серіалу Кава з кардамоном прямо зараз
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