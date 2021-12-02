20 декабря на СТБ состоится премьера драмы Кофе с кардамоном. В сериале, снятом по мотивам романа Натальи Гурницкой Мелодія кави в тональності кардамону, вы увидите развитие драматической истории любви украинской девушки Анны, которую сыграла Алена Лавренюк, и вдвое старшего ее женатого польского шляхтича Адама, которого на экране воплотил Павел Делонг. Как будут развиваться их отношения с учетом догм XIX века? Узнайте очень скоро – смотрите сериал Кофе с кардамоном с 20.12.2021 на СТБ.

Video: Смотрите Кофе с кардамоном с 20.12.2021 на СТБ

Сериал Кофе с кардамоном на СТБ уже 20 декабря 2021. Смотрите трейлер сериала Кофе с кардамоном прямо сейчас