Не пропустіть повернення гучної кримінальної мелодрами – дивіться серіал Швабра 2 сезон на СТБ з 06.12.2021!

На Анну Швабрину та капітана Вершиніна чекають нові випробування долі. Головні герої намагаються налагодити своє особисте життя – весілля, майбутні діти… Проте на шляху до їхнього спільного щастя стане Фатум. Що доведеться пройти Анні та Вершиніну, аби бути разом? Дізнайтеся дуже скоро – дивіться серіал Швабра 2 сезон з 6 грудня на СТБ.