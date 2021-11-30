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Швабра 2 сезон – дивіться на СТБ з 06.12.2021

30.11.2021

Не пропустіть повернення гучної кримінальної мелодрами – дивіться серіал Швабра 2 сезон на СТБ з 06.12.2021!

На Анну Швабрину та капітана Вершиніна чекають нові випробування долі. Головні герої намагаються налагодити своє особисте життя – весілля, майбутні діти… Проте на шляху до їхнього спільного щастя стане Фатум. Що доведеться пройти Анні та Вершиніну, аби бути разом? Дізнайтеся дуже скоро – дивіться серіал Швабра 2 сезон з 6 грудня на СТБ.

Video: Швабра 2 сезон – дивіться на СТБ з 06.12.2021


Серіал Швабра 2 сезон 1 серія виходить в ефір 06.12.2021. Дивіться анонс на прем'єру 2 сезону серіалу

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