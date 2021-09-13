Сьогодні, 13 вересня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 1 і 2 серій драматичного серіалу «Колір пристрасті». Читайте анонс 1―2 серій серіалу «Колір пристрасті» просто зараз!

Під час відпочинку в горах у дружини начальника закарпатської митниці Дмитра Матросова починаються перейми, вона народжує здорову дівчинку, не встигнувши доїхати до лікарні. Дмитро і його водій Роман їдуть з новонародженою до лікаря, але дорогою опиняються біля урвища. Дмитро гине, а його дочку за дивного збігу обставин забирає Євген ― найкращий друг Матросова. Чоловік сідає на потяг і залишає дитину в тамбурі з брудною білизною.

Незабаром її знаходить прибиральниця Ніна, називає Дашею і починає нове життя, прихопивши дитину з собою. Через 17 років після тієї ночі Даша Гомонай ― випускниця, відома своїм художнім талантом і поганою поведінкою. Дівчинка хапається за будь-яку роботу, аби лишень вдома була їжа і її хворій питущій матері було чим закусити. А ще малює на вулицях портрети перехожим, за що і перебуває на обліку в дитячій кімнаті поліції, оскільки займається незаконною трудовою діяльністю. Одного разу Даша опиняється не в той час і не в тому місці, і її звинувачують у співучасті в пограбуванні автофургона з убивством водія…

Режисер: Дмитро Гольдман.

У ролях: Анна Сердюк, Юрій Феліпенко, Катерина Варченко, Анастасія Іванова, Віталій Салій, Вікторія Литвиненко, Дар’я Легейда, Світлана Зельбет, Лариса Руснак та ін.

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