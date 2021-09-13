Не пропустіть продовження історії Даші Гомонай – дивіться онлайн серіал Колір помсти з 27 вересня на СТБ!

Головна героїня мелодрами почала нову сторінку життя. Нова робота, нова зовнішність, нове оточення… Проте минуле про неї точно не забуло! Як Колір пристрасті перетвориться на Колір помсти? Дізнайтеся вже зовсім скоро – дивіться онлайн прем’єру серіалу Колір помсти з 27.09.2021 на СТБ.