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Серіал Невірна: дивіться з 24.05.2021 (Анонс)

18.05.2021

Не пропустіть прем'єру – серіал Невірна виходить на СТБ вже 24 травня 2021! Головна героїня Олена, як і будь-яка дівчинка, мріяла зустріти свого принца, а потім жити з ним довго і щасливо. Але як бути, якщо доля звела тебе не з одним, а відразу з двома чоловіками мрії? Дивіться в серіалі Невірна з 24.05.2021.

Video: Серіал Невірна: дивіться з 24.05.2021 (Анонс)


24.05.2021 почнеться серіал Невірна. Дізнайтеся, що чекає на глядачів в серіалі Невірна вже зараз

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