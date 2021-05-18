Серіал Невірна покаже історію жінки, яка завжди мріяла про сім'ю. Олена була щаслива в шлюбі, вона любила свого чоловіка і дітей. Коли вона зустріла Олексія, в серце жінки зародилася нова любов. Як же вибрати між сім'єю і новими почуттями? Дивіться серіал Невірна з 24.05.2021 на СТБ.

Video: Серіал Невірна – дивіться на СТБ з 24.05.2021 (Анонс)

24.05.2021 почнеться серіал Невірна. Дізнайтеся, що чекає на глядачів в серіалі Невірна вже зараз