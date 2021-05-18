Серіал Невірна – дивіться на СТБ з 24.05.2021 (Анонс)
18.05.2021
Дивіться серіал Невірна на СТБ з 24.05.2021! Олена здається ідеальною дружиною, але насправді вона живе на дві родини. Їй здається, що вона знайшла ідеальний баланс між зразковим сім'янином Євгеном і своїм новим коханням Олексієм. Але вона навіть не підозрює, що дуже скоро її тендітна ідилія зруйнується. Олені доведеться зробити найскладніший вибір в її житті. Дивіться в серіалі Невірна з 24.05.2021!
Video: Серіал Невірна – дивіться на СТБ з 24.05.2021 (Анонс)
24.05.2021 почнеться серіал Невірна. Дізнайтеся, що чекає на глядачів в серіалі Невірна вже зараз
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc2VyaWFsIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=
Thanks!
Our editors are notified.