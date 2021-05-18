Дивіться серіал Невірна на СТБ з 24.05.2021! Олена здається ідеальною дружиною, але насправді вона живе на дві родини. Їй здається, що вона знайшла ідеальний баланс між зразковим сім'янином Євгеном і своїм новим коханням Олексієм. Але вона навіть не підозрює, що дуже скоро її тендітна ідилія зруйнується. Олені доведеться зробити найскладніший вибір в її житті. Дивіться в серіалі Невірна з 24.05.2021!

Video: Серіал Невірна – дивіться на СТБ з 24.05.2021 (Анонс)

24.05.2021 почнеться серіал Невірна. Дізнайтеся, що чекає на глядачів в серіалі Невірна вже зараз