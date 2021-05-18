Ви вірите в казки? Героїня серіалу Невірна Олена теж мріяла жити довго і щасливо з коханою людиною. І у неї була така людина – законний чоловік, батько її дітей. Але потім Олена зустріла ще одну людину, яку полюбила так само сильно. Яким буде кінець у цієї казки? Дивіться в серіалі Невірна з 24.05.2021 на СТБ.

Video: Коли вийде серіал Невірна? Дивіться серіал Невірна з 24.05.2021 (Анонс)

24.05.2021 почнеться серіал Невірна. Дізнайтеся, що чекає на глядачів в серіалі Невірна вже зараз