Сьогодні, 5 травня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 1–4 серії фільму «Мій коханий друг». Читайте анонс 1–4 серій серіалу «Мій коханий друг» просто зараз!

Шестирічну Машу після смерті батьків відправляють у дитячий будинок. Там вона зустрічає Діму, який обіцяє бути завжди поруч і захищати її. Через роки Діму забирають з дитячого будинку, незабаром він іде в армію, його зв’язок з Машею обривається.

Дівчина тим часом проходить навчання в кулінарному коледжі і починає працювати в ресторані. Там вона знайомиться з Олегом, який незабаром їй освідчується. Проте в цей день сюрпризи для Маші не закінчуються. Вона дізнається, що компаньйоном Олега є той самий Діма. Несподівано для себе Діма усвідомлює, що ревнує Машу. Як виявилося, вона все ще дорога йому. За кілька днів до весілля Олег потрапляє в ДТП і збиває людину. Поки Діма намагається допомогти потерпілому, Олег у паніці тікає з місця події. Поліцейський патруль вирішує, що Діма винен у трагедії, бо автівка належить йому, та й більше нікого на місці події немає. Маші про цю трагедію повідомляє Олег. Її шокує звістка про те, що Діма збив людину. Тим більше, вона втратила батька в автокатастрофі.

Героям доведеться ухвалити низку непростих рішень. Чи зможе Маша розібратися, на чиєму боці правда і хто їй по-справжньому дорогий?

У ролях: Олександра Каштанова, Дмитро Белякін, Кирило Дицевич, Анастасія Масленникова, Юлія Такшина, Анна Богдан, Єфросинія Мельник та ін.

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