Сніг посеред літа – дивіться на СТБ із 04.05.2021
30.04.2021
Не пропустіть новий серіал від культової режисерки Оксани Байрак – дивіться онлайн Сніг посеред літа з 4 травня на СТБ!
Кіноцикл Знаки любові продовжується. Сніг посеред літа – унікальна історія про те, що означає кохання для жінки Діви. Олена заміжня за Глібом. На перший погляд, у них чудові стосунки: усе почалося зі шкільного захоплення та переросло в міцний шлюб. Однак побут, постійна метушня віддалили їх одне від одного. Натомість на горизонті з’явився третій. Що обере Олена: тихе сімейне життя чи з головою порине в нову пристрасть? Слідкуйте за історією Олени у фільмі Оксани Байрак Сніг посеред літа.
Video: Сніг посеред літа – дивіться на СТБ із 04.05.2021
Video: Сніг посеред літа – дивіться на СТБ із 04.05.2021
Серіал Сніг посеред літа – 1 серія вийде в ефір вже 04.05.2021. Про що буде 1 серія серіалу Сніг посеред літа читайте в анонсі
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