Серіальні прем’єри на СТБ тривають! 4 травня о 20:15, у праймовому слоті «СТБ-серіал», вийде 4-серійний фільм «Сніг посеред літа» від легендарної української режисерки та королеви мелодрам Оксани Байрак.

Фільм входить до унікального кіноциклу «Знаки любові», який складається з дванадцяти самостійних 4-серійних стрічок. У кожній з них головна героїня – жінка, яка народжена під певним знаком зодіаку і шукає свій шлях до кохання. Героїнею другого фільму з циклу стала жінка-Діва.

За сюжетом Олена (Валентина Гарцуєва) та Гліб (Євген Олійник) – щасливе, на перший погляд, подружжя. У них 20-річний стаж сімейного життя, син і звичні будні. Поки чоловік сміливо крокував кар’єрними сходами, Олена влаштувалася працювати в РАГС. Зі зручними робочими днями: п’ятниця – розлучення і прийом заяв, субота – весілля, щоб весь інший час віддавати синові і чоловіку. Ось тільки у вічних клопотах Олена і не помітила, як їхні стосунки з чоловіком стали більше нагадувати холодне співіснування поруч, аніж шлюб. Одного разу до Олени прийшла подавати заяву дуже стильна пара. Він – відомий боксер Олег (Георгій Москалюк), а його наречена – красуня Юля (Катерина Тишкевич). Попри різницю у віці, Олег відчуває раптовий потяг до Олени. Олії у вогонь додає і їхня фатальна зустріч того ж вечора…

Режисерка-постановниця: Оксана Байрак.

Оператор-постановник: Олексій Цвелодуб.

У ролях: Валентина Гарцуєва, Георгій Москалюк, Євген Олійник, Катерина Тишкевич та ін.

Video: Прем’єра під знаком Діви: на СТБ вийде «Сніг посеред літа» Оксани Байрак 4 травня о 20:15, у праймовому слоті «СТБ-серіал», вийде 4-серійний фільм «Сніг посеред літа» від легендарної української режисерки та королеви мелодрам Оксани Байрак

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