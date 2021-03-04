Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc2VyaWFsIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Кіноцикл Знаки кохання від Оксани Байрак – дивіться на СТБ з 08.03.2021

04.03.2021

Не пропустіть кіноцикл Знаки кохання від режисерки жіночих доль Оксани Байрак. До свята жінок вона подарує всім глядачкам унікальний кіноцикл Знаки кохання. Як любить Діва? Як страждає Лев? Як спокушає Водолій? Уже 8 березня о 20:15 дивіться першу серію серіалу Провина кохання на СТБ. Дізнайтеся, як любить ваш знак зодіаку.

Video: Кіноцикл Знаки кохання від Оксани Байрак – дивіться на СТБ з 08.03.2021


Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Thanks!

Our editors are notified.

Close