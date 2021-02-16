«Щаслива попри все»: анонс 11–12 серій
Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 11 і 12 серії романтичного серіалу «Щаслива попри все». Читайте анонс 11–12 серій фільму «Щаслива попри все» просто зараз!
Денис допомагає Жені повернути дитину і оплачує половину її боргу, але натомість просить підтримувати його на інших оборудках. Женя і Шурик стежать за коханими і дізнаються, що Денис спить з Олею. Шурик намагається піти від Олі, а Женя – від Дениса. Денис викрадає коштовні камені на черговій угоді, за що йому мстять. На Олиній точці відбувається пожежа, її батько в лікарні… Шурик заступається за Женю і розповідає Денису, хто батько дитини… У цю мить у Дениса зріє план, як заволодіти грошима сім’ї Скрипника…
У ролях: Альона Коломіна, Євгенія Осипова, Кирило Кузнецов, Інна Коляда, Еммануїл Віторган, Олександр Задніпровський та ін.
Video: «Щаслива попри все»: анонс 11–12 серій
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