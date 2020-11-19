Сьогодні о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться показ 3 і 4 серій романтичного серіалу «Другий шанс на перше кохання». Читайте анонс 3―4 серій фільму «Другий шанс на перше кохання» просто зараз!

Ірині всього п’ятнадцять, а в неї вже так багато секретів. Вона приховує, що її завжди і в усьому бездоганна мати тихо спивається. Ще рік тому жінка працювала в НДІ і була шанованою людиною, але НДІ закрився, і їй довелося стати швачкою. Нову роботу мати ненавидить, особисте життя влаштувати не вдається, і вона п’є через безвихідь.

Дівчинці дедалі частіше доводиться виконувати замовлення за матір. Проте Ірина не скаржиться ― їй подобається ця робота, і в неї дуже добре виходить. Та найбільший секрет Ірини ― це її перше кохання. Коханий ― Михайло Доманський ― втілення дівочих мрій: гарний, розумний і син багатих батьків. Їхній роман доводиться тримати в таємниці, тому що батьки Михайла ― жахливі сноби.

Режисер-постановник: Володимир Янощук.

У ролях: Віталій Кудрявцев, Валерія Шкірандо, Дмитро Саранськів та ін.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ