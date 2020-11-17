Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 3 і 4 серії романтичного серіалу «Продається будинок з собакою». Читайте анонс 3―4 серій фільму «Продається будинок з собакою» просто зараз!

Поліна в один момент залишається без коханого, роботи і орендованої квартири. Це засмучує її набагато більше, ніж звістка про смерть батька, на якого вона ображена з дитинства і з яким не спілкувалася останні п’ять років. Поліна їде на малу батьківщину, щоб скоріше продати його будинок, повернутися і знову завоювати своє місце під сонцем у великому місті.

Проте саме в батьківському домі героїня усвідомлює, як помилялася щодо своєї сім’ї. Там же на дівчину чекає і доленосне знайомство з лікарем-ветеринаром Валерієм. Чи дадуть вони шанс одне одному на взаємні і щирі почуття або ж повернуться в колишнє життя?

Режисер: Тарас Дудар.

У ролях: Антон Батирев, Зоряна Марченко, Михайло Досенко, Юлія Врублевська, Людмила Загорська.

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