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«Два полюси любові»: анонс 1―2 серій

11.11.2020

Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийде романтичний серіал «Два полюси любові». Читайте анонс 1―2 серій фільму «Два полюси любові» просто зараз!

У сім’ї автомеханіка Федора Курбатова народжується небажана двійня. Щоб уникнути боргів, необачний п’яниця, змовившись із лікарем, віддає одну з новонароджених доньок у сім’ю заможного бізнесмена Кирила Ольшанського, дружина якого народила мертвого хлопчика. Через двадцять років за помилки батьків доводиться розплачуватися дітям.

У ролях: Клавдія Дрозд, Олександр Пашков, Наталя Доля, Ігор Рубашкін, Віталіна Біблів, Марк Дробот, Владислав Онищенко та ін.

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