28 жовтня о 20:20 глядачі телеканалу СТБ побачать прем’єру чотирисерійної мелодрами «Коханка у спадок» виробництва кінокомпанії Star Media.

Сюжет розгортається навколо Тетяни (Ольга Гришина). Останні п’ятнадцять років жінка жила з упевненістю, що всі радощі в її житті назавжди і нікуди ніколи не подінуться: коханий чоловік-бізнесмен, достаток, розмірений побут і неспішна буденність. Але одного вечора їй повідомили, що її чоловік Олег (Сергій Комаровський) загинув, упавши з даху офісної будівлі. Після цієї втрати у Тетяни відкриваються очі на багато речей. Виявляється, меблевий бізнес чоловіка не такий уже й успішний, їхній будинок у заставі, і його хоче забрати інвестор за борги. Але найжахливіше – в Олега, хоч би як фантастично це звучало, є друга дружина, причому вона при надії і претендує на спадщину «свого» благовірного. За законом жанру, тут і починається найцікавіше…

Акторка Ольга Гришина поділилася, що знімальні дні були дуже насиченими: «Довелось пережити багато нових моментів і нереальних сцен. Найбільше мене вразив політ моєї героїні на гвинтокрилі. На ньому я літала вперше».

Не менш яскравий персонаж – Карина, роль якої виконує акторка Катерина Вайвала. За сюжетом, вона виросла в селищі далеко від столиці. Дівчина наділена рішучим характером і впевненістю. Це саме вона «підчепила» столичного бізнесмена в надії на успішне і вигідне заміжжя.

«У Карини багато чого можна повчитися. Вона сильна і вольова. Хоч би що відбувалося, вона з будь-якої ситуації знайде вихід і досягне бажаного, – розповіла Катерина Вайвала. – Карина вагітна, але наявність уже величенького животика не заважає їй упевнено рухатися до поставлених цілей».

Ролі виконують: Ольга Гришина, Артем Позняк, Артемій Єгоров, Катерина Вайвала, Володимир Лілицький, Олена Тимкова, Сергій Комаровський, Карен Варданян, Олександр Катунін, Яна Смоленцева, Валерій Рождественський та ін.

Продюсер від кінокомпанії Star Media – Артем Доллежаль;

Продюсерка від телеканалу СТБ – Катерина Шевелюк;

Авторка сценарію – Поліна Конох;

Режисер-постановник – Олександр Будьонний;

Оператор-постановник – Олександр Сєдов;

Художник-постановник – Олександр Гринько;

Композитор – Володимир Кріпак.

Дивіться захопливу мелодраму «Коханка у спадок» 28 жовтня о 20:20 на СТБ.

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