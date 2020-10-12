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Мій коханий ворог – дивіться на СТБ з 16.10.2020

12.10.2020

Цієї п’ятниці відбудеться прем’єра 4-серійної мелодрами Мій коханий ворог! Той, кого головна героїня серіалу колись усім серцем кохала, стане для неї найзапеклішим ворогом. Але чи дійсно він бажає їй зла? Хто насправді для неї є недругом? Історію щирих почуттів дивіться онлайн у серіалі Мій коханий ворог з 16.10.2020 на СТБ.

Video: Мій коханий ворог – дивіться на СТБ з 16.10.2020

Серіал Мій коханий ворог - 1 серія вийде в ефір вже 16.10.2020. Про що буде 1 серія серіалу Мій коханий ворог читайте в анонсі

 

Video: Мій коханий ворог – дивіться на СТБ з 16.10.2020

Серіал Мій коханий ворог - 1 серія вийде в ефір вже 16.10.2020. Про що буде 1 серія серіалу Мій коханий ворог читайте в анонсі

 

Video: Мій коханий ворог – дивіться на СТБ з 16.10.2020

Серіал Мій коханий ворог - 1 серія вийде в ефір вже 16.10.2020. Про що буде 1 серія серіалу Мій коханий ворог читайте в анонсі

Video: Мій коханий ворог – дивіться на СТБ з 16.10.2020


Серіал Мій коханий ворог – 1 серія вийде в ефір вже 16.10.2020. Про що буде 1 серія серіалу Мій коханий ворог читайте в анонсі

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