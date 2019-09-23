Выбор матери все серии смотреть онлайн

Выбор матери | 29.08.2022 | 2022

Сериал СТБ Выбор матери рассказывает историю о восьмилетней Инне. Девочка живет вместе с матерью и отчимом. «Новый папа» издевается над падчерицей. Она часто приходит в школу с синяками и ссадинами, но все закрывают глаза на состояние ребенка. Все, кроме Елены.

Женщина работает учительницей в школе Инны. Она единственная решилась обратиться в службу по делам детей, но не добилась никакого результата. Родная мама Инны защищает жестокого мужа и не выдвигает против него никаких обвинений.

Елена решает выкрасть ребенка. Учительница готова рискнуть всем ради того, чтобы спасти девочку от родителей. Отважная женщина готовит план побега. Но ей, конечно же, будут мешать…

В ролях: Ева Шевченко-Головко, Валерия Ходос, Артемий Егоров, Ада Роговцева, Константин Данилюк, Ольга Радчук, Дарья Творонович, Анастасия Цымбалару, Петр Ниневский, Олеся Островская

Автор сериала: Татьяна Гнедаш

Режиссер: Мила Погребинская

Продюсер: Денис Пономаренко

Количество серий: 16

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