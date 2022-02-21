Сериал СТБ Наперекор судьбе – это история о потере, любви и обмане. Жизнь Риты и ее отца изменилась, когда трагически погибла мать девушки Арина. Женщину обнаружили мертвой в постели с любовником. Отец Риты Николай замкнулся в себе и не хочет обсуждать смерть жены ни с кем, даже с дочерью. Он раздавлен предательством и смертью любимой женщины.

Отношения между Ритой и отцом стали более натянутыми. Девушка не верит в то, что смерть матери была случайностью. Она начинает собственное расследование тайком от отца и парня, которые считают, что девушка только зря бередит старые раны. Параллельно Рита начинает работать над громким делом об исчезновении сына богатого бизнесмена, ведь она, как и ее парень Артем, стала следователем. Узнает ли она правду о смерти матери? Смотрите в сериале Наперекор судьбе.

В ролях: Алена Коломина, Александр Константинов, Александр Наумов, Кирилл Кузнецов, Алена Яковлева, Софья Ардова

Автор сериала: Нина Абрикосова

Продюсеры: Валентин Опалев, Павел Карван, Людмила Семчук, Екатерина Шевелюк

Режиссер: Юрий Осипов

Количество серий: 16

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