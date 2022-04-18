Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Спіймати Кайдаша: 2 серия смотреть онлайн – 18.04.2022

Смотреть онлайн сериал Поймать Кайдаша - 2 серия от 18.04.2022. Украинский драматический фильм Поймать Кайдаша серия 2 уже на сайте
Смотрите также
Поймать Кайдаша |Серия 1 |18.04.2022| 2022
Спіймати Кайдаша: 1 серия смотреть онлайн – 18.04.2022...
Наперекор судьбе |Серия 6 |23.02.2022| Сезон 1
Наперекор судьбе: 6 серия смотреть онлайн – 23.02.2022...
Наперекор судьбе |Серия 5 |23.02.2022| Сезон 1
Наперекор судьбе: 5 серия смотреть онлайн – 23.02.2022...
Наперекор судьбе |Серия 4 |22.02.2022| Сезон 1
Наперекор судьбе: 4 серия смотреть онлайн – 22.02.2022...
Наперекор судьбе |Серия 3 |22.02.2022| Сезон 1
Наперекор судьбе: 3 серия смотреть онлайн – 22.02.2022...
Наперекор судьбе |Серия 2 |21.02.2022| Сезон 1
Наперекор судьбе: 2 серия смотреть онлайн – 21.02.2022...
  • Сериалы
  • 2022
  • Спіймати Кайдаша: 2 серия смотреть онлайн – 18.04.2022
Поймать Кайдаша | 18.04.2022 | 2022

В сериале Спіймати Кайдаша 2 серии от 18.04.2022 в Семигорах вовсю идут приготовления к свадьбе Карпа и Мотри. Этой новости не рад никто: ни сами Кайдаши, которые не хотят норовистую невестку, ни семья Мотри, считающая будущего зятя головной болью всего села, ни безответно влюбленные Артем и Таня. Сватам приходится договариваться, где праздновать свадьбу: в кафе или дома. Невеста против шатра во дворе, а Маруся Кайдашиха не хочет тратить деньги на банкет. Не могут герои Спіймати Кайдаша договориться и о том, где будут жить молодые после бракосочетания.

На фоне свадебных хлопот никто, кроме Лаврина, не замечает страданий соседки Тани. Женитьба Карпа настолько ударила по девушке, что она вконец потеряла покой: обратилась к бабе Параске за травами, обрезала волосы, каждый день ходит с заплаканным лицом. Парень пытается приободрить ее, но дело доходит до больницы… Что произойдет с Таней? И сможет ли она отпустить Карпа? Смотрите онлайн Спіймати Кайдаша серия 2.

Смотреть онлайн все серии сериала Спіймати Кайдаша

Смотреть онлайн сериал Спіймати Кайдаша – 3 серия от 19.04.2022

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.

Закрыть