Не пропустите возвращение любимых пап – смотрите сериал Папаньки 4 сезон на СТБ с 31.01.2022!

В новом сезоне комедии героев ждут увлекательные приключения. Егор попробует овладеть сферой бизнеса и построит свой отель. Борис Иванович станет частью команды Егора, а Женю ждет страшное – 18-летие дочери. Интересно, как повернется жизнь Саши? Следите за каждым героем вместе с СТБ – смотрите премьеру сериала Папаньки 4 сезон с 31.01.2022.