Не пропустіть повернення улюблених татусів – дивіться серіал Папаньки 4 сезон на СТБ із 31.01.2022!

У новому сезоні комедії на героїв чекають захопливі пригоди. Єгор спробує опанувати сферу бізнесу та побудує свій готель. Борис Іванович стане частиною команди Єгора, а на Женю чекає страшне – 18-річчя доньки. Цікаво, як повернеться життя Сашка? Слідкуйте за кожним героєм разом зі СТБ – дивіться прем’єру серіалу Папаньки 4 сезон із 31.01.2022.