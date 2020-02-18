В 4 серии сериала Мой любимый враг Кира узнает, что Марк стал новым владельцем ее дома. Сначала она подумает, что мужчина таким образом мстит, но он сделает кое-что совсем неожиданное – подарит дом ей! Кира станет законной владелицей отцовского дома.

Детдом в 4 серии сериала Мой любимый враг переживает тяжелые времена. Учреждение закроют из-за неудовлетворительных условий для жизни детей. Кира заберет свою группу жить к себе домой, чем очень удивит Марка. Мужчина наконец-то расскажет ей, почему не пришел на их свадьбу десять лет назад. Все эти годы Марк мечтал об одном – найти свою младшую сестру Кристину. Удастся ли ему это сделать и восстановить отношения с Кирой? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мой любимый враг 4 серия онлайн.

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