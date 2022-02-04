В сериале Летний снег 4 серия от 04.02.2022 Елена и Олег наконец-то вместе, несмотря на все преграды. Однако долго ли продлится их счастье? И смогут ли они построить крепкие отношения на слезах и горе своих бывших? Финал истории смотрите прямо сейчас!

Встреча Елены с Юлей в ЗАГСе изменила жизнь обеих. Девушка пришла забирать заявление на регистрацию брака у Лены. Однако Юля выглядела очень усталой, обессиленной и разбитой. На душе главной героини фильма Оксаны Байрак Летний снег 2021 стало неспокойно. Неужели ее искренние чувства и желание быть счастливой разрушили жизнь невинной девушки, которая по уши влюблена в Олега?

Кульминационный момент – откровенный разговор Елены с Олегом. Что будут делать влюбленные дальше? Есть ли у них шанс на светлое будущее? Финал смотрите онлайн в фильме Летний снег 4 серия от 04.02.2022 на СТБ.

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