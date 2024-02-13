Звинувачується в коханні – смотрите 26.02.2024 на СТБ

26 февраля состоится премьера истории, которая заполонит ваше сердце! Смотрите сериал Звинувачується в коханні на СТБ – станьте свидетелями настоящей любви.

Главный герой мелодрамы спас Кристину маленькой девочкой и полюбил взрослой красавицей. Однако ее сердце забьется сильнее от взгляда другого. С кем Кристина будет по-настоящему счастлива? Смотрите сериал Звинувачується в коханні – премьера на СТБ 26.02.2024!