Звинувачується в коханні – дивіться 26.02.2024 на СТБ

26 лютого відбудеться прем’єра історії, яка заполонить ваше серце! Дивіться серіал Звинувачується в коханні на СТБ – станьте свідками справжнього кохання.

Головний герой мелодрами врятував Христину маленькою дівчинкою і покохав дорослою красунею. Однак її серце заб’ється сильніше від погляду іншого. З ким Христя буде по-спаравжньому щаслива? Дивіться серіал Звинувачується в коханні – прем’єра на СТБ 26.02.2024!