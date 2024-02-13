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Звинувачується в коханні – дивіться 26.02.2024 на СТБ

13.02.2024

26 лютого відбудеться прем’єра історії, яка заполонить ваше серце! Дивіться серіал Звинувачується в коханні на СТБ – станьте свідками справжнього кохання.

Головний герой мелодрами врятував Христину маленькою дівчинкою і покохав дорослою красунею. Однак її серце заб’ється сильніше від погляду іншого. З ким Христя буде по-спаравжньому щаслива? Дивіться серіал Звинувачується в коханні – прем’єра на СТБ 26.02.2024!

Video: Серіал Звинувачується в коханні: дивіться з 26.02.2024 на СТБ (Анонс)


Звинувачується в коханні на СТБ вже з 26.02.2024. Дивіться трейлер серіалу Звинувачується в коханні прямо зараз

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