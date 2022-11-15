Український воєнно-драматичний фільм «Мама» побачать глядачі Європейського союзу та Великої Британії

11 листопада, на одній з найбільших стрімінгових платформ Європи, АРТЕ, відбудеться прем’єра драми, присвяченої всім Матерям захисників України. «Мама» — багатосерійний фільм, заснований на реальних подіях, було створено «Основа Фільм Продакшн» на замовлення телеканалу СТБ. Цей патріотичний проект раніше здобув успіх в Україні і тепер отримує нове міжнародне визнання — розповідаючи українську історію спротиву ворогу та любові до своїх дітей, глядачам з інших країн світу.

Українська прем’єра драми «Мама» відбулась минулого року до Дня пам’яті Небесної сотні в ефірі телеканалу СТБ. Сюжет воєнної драми заснований на реальних подіях і розповідає щемливу історію про Ніну Петрівну з Житомира, син якої пішов добровольцем на війну. Згодом Ніна дізнається, що її сина – Віталія Швидченка – взяли у полон. Мама, не роздумуючи, відправляється на пошуки власної дитини просто в тенета ворога – в тимчасово окупований Донбас.

Ця історія одразу отримала визнання українських глядачів і стала лідером слоту за жіночою аудиторією. На запит телеканалу, продюсерами та авторами було прийнято рішення про продовження фільму. 17 лютого в ефірі СТБ відбулася прем’єра другої частини драми «Мама». Наразі, багатосерійний фільм «Мама» поданий на Шевченківську премію 2023 року в розділі «Кіномистецтво».

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«Мама» постійно розширює свою географію показу та визнання. Так, у 2021 році серіал увійшов до основного конкурсу престижного кінофестивалю Serial Killer в Брно. Дві частини драми були представлені до показу на центральних телеканалах Польщі, Чехії, Литви та Естонії.

Валентина Руденко, Авторка ідеї та креативна продюсерка драми «Мама»: «Весь світ захоплюється нашими захисниками та захисницями, волонтерами, медиками, рятувальниками. Ворог не може зламати їх духу, ми щоденно дякуємо за їх силу. Але за кожним та кожною з них є їх мама. Мама, що подарувала їм життя, виховала і чиє серце зараз так переживає за них кожного дня. Наша історія присвячується саме їм. Ми дякуємо кожній мамі українських героїв».

Від сьогодні, український військово-драматичний фільм стане доступним глядачам ЄС та Великої Британії. Подивитись історію про те, яким є життя українських матерів, чиї діти виборюють свободу на фронті у тривалій війні з РФ, відтепер можна буде не тільки в оригіналі, а і в дублюванні французькою та німецькою, чи з субтитрами англійською, італійською, іспанською, німецькою, французькою мовами. АРТЕ — один з найпотужніших європейський стрімінгових сервісів, і показ на ньому є ще одним неймовірним визнанням сили та затребуваності української історії.

Тетяна Куц та Вікторія Горенштейн, продюсерки фільму «Мама»: «Актуальність теми долі матерів українських героїв була надвисокою ще на початку створення фільму, у 2020 році. Зараз, кількість мам, чиї діти стали героями та героїнями цієї війни, зростає шодня. Ми хочемо віддати їм шану, віддячити їм за наших захисників. Наші мами стали ще одним відкриттям сили української любові та жертовності, їх сердечність та сміливість варті уваги та вдячності всього світу. Тому, ми дуже цінуємо партнерство з АРТЕ, що дозволить багатомільйонній європейській аудиторії побачити цю історію присвячену українським мамам».

Головну роль в драмі виконує Заслужена артистка України Олеся Жураківська, також до акторського складу входять Микола Боклан, Ада Роговцева, Костянтин Корецький та інші.

Авторка ідеї та креативна продюсерка- Валентина Руденко.

Автори ценарію — Валентина Руденко, Тарас Ткаченко, Микола Рибалка.

Продюсерки — Тетяна Куц та Вікторія Горенштейн.

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