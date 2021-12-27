Найду пару любимому – смотрите на СТБ 28.12.2021
27.12.2021
Новый сериал СТБ Найду пару любимому познакомит вас с историей главной героини и по совместительству современного амура Надежды. Женщина помогает обрести вторую половинку тем, кто уже давно разочаровался в любви. Надежда берет ситуацию в свои руки и делает людей счастливыми и любимыми. По иронии судьбы сама женщина никак не может наладить свою личную жизнь. Однако очередная просьба завоевать для подруги принца на белом коне кардинально изменит ее жизнь. Сможет ли Надежда стать любимой и счастливой? Смотрите мелодраму Найду пару любимому на СТБ 28.12.2021.
Video: Найду пару любимому – смотрите на СТБ 28.12.2021
Сериал Найду пару любимому на СТБ уже 28 декабря 2021. Смотрите трейлер сериала Найду пару любимому прямо сейчас
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