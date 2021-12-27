Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc2VyaWFsIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Найду пару любимому – смотрите на СТБ 28.12.2021

27.12.2021

Новый сериал СТБ Найду пару любимому познакомит вас с историей главной героини и по совместительству современного амура Надежды. Женщина помогает обрести вторую половинку тем, кто уже давно разочаровался в любви. Надежда берет ситуацию в свои руки и делает людей счастливыми и любимыми. По иронии судьбы сама женщина никак не может наладить свою личную жизнь. Однако очередная просьба завоевать для подруги принца на белом коне кардинально изменит ее жизнь. Сможет ли Надежда стать любимой и счастливой? Смотрите мелодраму Найду пару любимому на СТБ 28.12.2021.

Video: Найду пару любимому – смотрите на СТБ 28.12.2021


Сериал Найду пару любимому на СТБ уже 28 декабря 2021. Смотрите трейлер сериала Найду пару любимому прямо сейчас

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.

Закрыть