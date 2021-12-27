Новий серіал СТБ Знайду пару коханому познайомить вас історією головної героїні та за сумісництвом сучасного амура Надії. Жінка допомагає знайти другу половинку тим, хто вже давно розчарувався в коханні. Надія бере ситуацію у свої руки та робить людей щасливим та коханими. За іронією долі сама жінка ніяк не може налагодити своє особисте життя. Проте чергове прохання завоювати для подруги принца на білому коні кардинально змінить її життя.Чи зможе Надія стати коханою й щасливою? Дивіться мелодраму Знайду пару коханому на СТБ 28.12.2021.

Video: Знайду пару коханому – дивіться на СТБ 28.12.2021

Серіал Знайду пару коханому на СТБ вже 28 грудня 2021 року. Дивіться трейлер серіалу Знайду пару коханому прямо зараз