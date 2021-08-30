Пикник – смотрите на СТБ с 06.09.2021
30.08.2021
Не пропустите драматическую премьеру осени – смотрите сериал Пикник с 6 сентября на СТБ!
День рождения главного героя драмы изменит ход жизни его самого и близких. В тот день герои попадут в дебри собственных чувств. Измены, интриги, ссоры, слабости… Выбраться из паутины несчастья смогут только те, кто по-настоящему любят. Следите за напряженными историями и драмами героев – смотрите онлайн сериал Пикник с 6 сентября на СТБ.
Video: Пикник – смотрите на СТБ с 06.09.2021
Сериал Пикник — 1 серия выйдет в эфир уже 06.09.2021. О чем будет 1 серия сериала Пикник читайте в анонсе
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc2VyaWFsIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.