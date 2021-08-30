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Пикник – смотрите на СТБ с 06.09.2021

30.08.2021

Не пропустите драматическую премьеру осени – смотрите сериал Пикник с 6 сентября на СТБ!

День рождения главного героя драмы изменит ход жизни его самого и близких. В тот день герои попадут в дебри собственных чувств. Измены, интриги, ссоры, слабости… Выбраться из паутины несчастья смогут только те, кто по-настоящему любят. Следите за напряженными историями и драмами героев – смотрите онлайн сериал Пикник с 6 сентября на СТБ.

Video: Пикник – смотрите на СТБ с 06.09.2021


Сериал Пикник — 1 серия выйдет в эфир уже 06.09.2021. О чем будет 1 серия сериала Пикник читайте в анонсе

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