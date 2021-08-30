Не пропустите драматическую премьеру осени – смотрите сериал Пикник с 6 сентября на СТБ!

День рождения главного героя драмы изменит ход жизни его самого и близких. В тот день герои попадут в дебри собственных чувств. Измены, интриги, ссоры, слабости… Выбраться из паутины несчастья смогут только те, кто по-настоящему любят. Следите за напряженными историями и драмами героев – смотрите онлайн сериал Пикник с 6 сентября на СТБ.