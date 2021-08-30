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Пікнік – дивіться на СТБ із 06.09.2021

30.08.2021

Не пропустіть драматичну прем’єру осені – дивіться серіал Пікнік із 6 вересня на СТБ!

День народження головного героя драми змінить хід життя його самого та близьких. У той день герої потраплять у нетрі власних почуттів. Зради, інтриги, сварки, слабкості… Вибратися з павутини нещастя зможуть лише ті, хто по-справжньому кохають. Слідкуйте за напруженими історіями та драмами героїв – дивіться онлайн серіал Пікнік із 6 вересня на СТБ.

Video: Пікнік – дивіться на СТБ із 06.09.2021


Серіал Пікнік – 1 серія вийде в ефір вже 06.09.2021. Про що буде 1 серія серіалу Пікнік читайте в анонсі

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