Не пропустіть драматичну прем’єру осені – дивіться серіал Пікнік із 6 вересня на СТБ!

День народження головного героя драми змінить хід життя його самого та близьких. У той день герої потраплять у нетрі власних почуттів. Зради, інтриги, сварки, слабкості… Вибратися з павутини нещастя зможуть лише ті, хто по-справжньому кохають. Слідкуйте за напруженими історіями та драмами героїв – дивіться онлайн серіал Пікнік із 6 вересня на СТБ.